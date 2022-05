À peine arrivé dans le parc du domaine Saint-Roch à Couvin, le visiteur est déjà au parfum: les vingt-neuf artisans proposent leurs produits, que ce soit de bouche ou de réalisations manuelles.

Plus loin, les espaces de concert, d’animations diverses pour enfants et l’école Les Herbes Hautes ont attiré le public, avide de découvertes dans un espace nature.

Côté concerts, Root Mean Square était la tête d’affiche, côté spectacle, c’était Déconcerto par le Duo Gama.

Créer des liens

"Le but de cette animation est de créer des liens entre producteurs locaux ou régionaux, et les consommateurs, sensibilisés à la transition . Nous sommes sur cette animation depuis décembre et douze bénévoles sont présents sur le terrain", nous informe un des organisateurs.

Il est fort à parier qu’une édition 2023 pourrait être dans le prochain agenda.