Des bulles et des godasses au menu du conseil de Momignies

Chaussures et Crémant

Aussi, quand il s’agit de meubler un programme exclusivement technique, les échanges peuvent être surprenants. Invitant les élus à valider un budget pour la création d’un stock de chaussures de sécurité pour le service travaux, le bourgmestre Eddy Bayard s’étonne lui-même du montant alloué, dix mille euros toutes taxes comprises. Quelques calculs et bavardages plus tard, chacun s’accorde sur le fait que moins de 80 euros la paire, c’est un prix plus que correct.

Alors, une fois l’ordre du jour terminé, il convient de garder une certaine légèreté, tout en bulles, pour les questions au collège. Olivier Recloux (IC) se demande ainsi quel critère avait pesé dans le marché de mousseux réalisé par le collège, "le coût est tout de même 80% supérieur au précédent" . En cœur, le collège assure que seul le critère du goût avait pesé dans la balance, à l’issue d’une petite dégustation. Et le bourgmestre l’assure: "L’année prochaine, vous allez tous goûter une sélection à l’aveugle, en conseil communal. Et nous sélectionnerons ensemble le meilleur" . À Momignies, capitale de convivialité, on ne badine pas avec les bulles.