Scène sur Sambre: des tickets à 10 € pour les réfugiés ukrainiens

En ouvrant ses portes aux réfugiés ukrainiens et à leur famille d’accueil, Scène sur Sambre entend leur offrir un espace de réconfort, de partage et d’apprentissage pour une meilleure intégration au sein de la population locale. " Nous aurions pu juste hisser le drapeau ukrainien sur le site du festival , explique le co-directeur du festival Jean-François Guilin, mais nous voulions une action plus concrète et inclusive. " Ainsi, outre 500 pass à 10 € (au lieu de 85 €) pour les Ukrainiens et leurs familles d’accueil, diffusés via les services sociaux des communes de Charleroi Métropole, l’organisation se propose d’intégrer des réfugiés dans les équipes de bénévoles, histoire de devenir eux aussi acteurs de l’événement tout en nouant des contacts avec des personnes venues d’horizons divers.