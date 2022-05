L’école de Cul-des-Sarts récompensée

Après l’école communale de Pesche en 2019-2020, et l’école des Frontières de Petite-Chapelle en 2020-2021, c’est au tour de l’école de Cul-des-Sarts, encadrée par Mme Jessica Marteleur, sous la direction de Sandra Lalla, de s’engager dans ce projet, parrainée par le député couvinois Eddy Fontaine. Et comme Petite-Chapelle l’an passé (le covid a interrompu le projet de Pesche), Cul-des-Sarts figure cette année parmi les lauréats de l’édition 2021-2022. Jeudi dernier, les écoliers et leur institutrice ont été reçus au Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles pour la remise des prix et une visite de l’institution guidée par le député.

Pour rédiger leur projet de décret, les élèves de Cul-des-Sarts ont d’abord exprimé un constat: la difficulté d’accès au sport et à la culture pour nombre d’enfants en FWB, par manque d’argent ou de mobilité, et l’impact sur la santé et le bien-être qu’offre une activité sportive ou une manifestation culturelle. Partant de là, ils ont proposé des solutions qui impacteraient leur vie quotidienne à l’école: un accès à de la nourriture plus saine et des fontaines à eau à l’école, suivre les cours de premiers soins de la Croix-Rouge, dégager des heures supplémentaires pour le sport ou l’accès à la culture, ou encore visiter un musée et/ou voir une pièce de théâtre une fois par mois. Le tout en s’appuyant sur des partenaires locaux (clubs sportifs, scouts, PMS, centre culturel…) pour démocratiser les actions et tisser du lien avec leur environnement direct.

Comme tous les autres lauréats de cette septième édition, tous les élèves de la classe recevront un chèque sport & culture, et l’école recevra, quant à elle, un tableau numérique interactif d’ici à la prochaine rentrée scolaire.