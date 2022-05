Thuin: patrimoine et culture se rencontrent à la brasserie d'Aulne

" Ce type d’exposition rentre typiquement dans les activités que nous souhaitons développer à la brasserie. Nous sommes ouverts aux artistes de la région ", précise le gérant de l’établissement. Avis donc aux artistes de tout poil.

Un voyage tout en couleur

En tout cas le parcours artistique d’Alan Moss est une belle découverte. L’artiste fige des scènes de la vie de tous les jours ou des paysages desquels jaillissent lumière et relief, telle une photo de vacances ou une carte postale.

Ici, c’est un marché de Dordogne, les échoppes généreusement garnies de fruits et légumes plus vrai que nature. Ailleurs, c’est un marinier qui amarre sa péniche le long d’un canal tranquille. Est-ce celui du midi? Plus loin on retrouve la scène de partie de carte de Pagnol. Et puis, il y a ces toiles qui mettent en valeur des musiciens, pianistes, guitaristes ou encore accordéonistes.

À voir jusqu’au 29 mai: du mercredi au vendredi de 14h à 18h; Week-end: de 12hà 20h. Rue Vandervelde 273, Gozée.