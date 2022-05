Pour la Foire du Muguet, les caméras mobiles de sécurité ont fait leurs preuves

L’ordre du jour est rapidement expédié, seul un point suscite quelques échanges. Il concerne l’adoption d’un règlement de police visant la sécurité et la tranquillité lors de l’installation de camps scouts ou de séjours de vacances dans l’entité.

Des problèmes l’été dernier

"Lors des inondations de l’été dernier, quand il a été nécessaire d’évacuer des camps scouts, nous avons été confrontés à diverses difficultés, explique le bourgmestre Stéphane Lasseaux. Sur un site, vu l’absence de registre, nous ne savions pas combien d’enfants étaient présents au moment de les évacuer.C’était inquiétant de ne pas savoir si le groupe était complet ou non.Un autre camp nous avait laissé un numéro d’urgence à contacter en cas de problème.Mais quand nous avons téléphoné, nous sommes tombés sur un parent en vacances dans le sud de la France!"

L’échevin Antonin Collinet ajoute: "Par ailleurs, certains propriétaires louaient leurs terrains sous le manteau ou sans connaître les responsabilités qui leur incombent. Il fallait mettre de l’ordre au cas où une nouvelle catastrophe se produirait."

Dans un premier temps, des réunions ont été organisées avec les différents intervenants: police, pompiers, DNF, propriétaires… Puis le 6 avril, une rencontre avec les seuls propriétaires a été mise sur pied. Résultat: la réalisation d’un règlement détaillé pour l’accueil des mouvements de jeunesse sur l’entité s’est avérée indispensable. On compte environ 16 sites sur le territoire. Le document est adopté à l’unanimité.

Un radar au carrefour du Donveau

En fin de séance, hors de l’ordre du jour, plusieurs sujets sont évoqués. Stéphane Lasseaux annonce que, courant 2023, un radar sera installé sur la route de Rouillon (N 932), à proximité du dangereux carrefour du Donveau. La vitesse est déjà limitée à 50 km/h sur cette portion de chaussée accidentogène.

Toujours sur le plan de la mobilité, le dossier du rond-point dit de la Clairière, à l’entrée de la base de Florennes, est en bonne voie, assure le bourgmestre. Le permis a été modifié suite à des remarques et des emprises seront nécessaires. Il faudra aussi raboter la route pour améliorer la visibilité. "Ce carrefour sera toujours accessible, même pendant les importants travaux au sein de la base qui vont bientôt commencer" , rassure-t-il.

Le conseiller Écolo Justin Debroux demande les enseignements tirés de l’organisation de la Foire du Muguet le 1er mai et de l’utilisation de caméras de sécurité mobiles.

"La foire a eu moins de succès que les éditions précédentes, constate Stéphane Lasseaux. Plusieurs raisons l’expliquent: c’était un dimanche (c’est le cas une fois tous les sept ans) et nous étions en concurrence avec le marché de Charleroi et la braderie de Gilly. C’était aussi la fin du ramadan.Enfin, l’organisateur a dû attendre les décisions du Codeco avant de pouvoir lancer la promotion de l’événement."

Caméra: pas pour la Saint-Pierre

Concernant les caméras, tout le monde s’est félicité de leur efficacité lors d’un récent débriefing. "Une personne a été victime d’un malaise et cela a été aussitôt repéré via les caméras, ce qui a permis d’envoyer rapidement les secours, souligne le bourgmestre. Quand le personnel communal nettoyait les lieux, un automobiliste a voulu forcer le passage malgré les barrières, mettant ainsi les ouvriers en insécurité. Là aussi, la police a pu voir le problème avant d’envoyer une équipe immédiatement. Tout cela est positif."

Écolo demande s’il n’est pas possible de disposer de nouveau de ce système de surveillance pour la Saint-Pierre. Réponse: pas pour cette édition. En outre, il faut bien admettre que la marche attire bien moins de monde que la Foire du Muguet.

L’échevin Antonin Collinet se dit déçu par une décision de la Région wallonne de ne plus octroyer de récompenses qu’au Communes, et non plus aux associations ou comité de quartier, pour décorer leur lieu de vie de fleurs. Outre la Commune, deux comités participaient au fleurissement de leur village, à Flavion et Rosée. Ils ont ainsi reçu 500 € dans le cadre de "Wallonie en fleurs". "Cette décision incompréhensible risque de démotiver les associations", déplore l’échevin.

"La Commune ne peut-elle pas se substituer à la Région wallonne pour ce coup de pouce de 500 €?", demande la conseillère Chloé Rivero Garcia. Cela aidait beaucoup les comités." Réponse de l’échevin: "Pourquoi pas? Cela sera discuté en collège" .

En attendant, les autorités communales feront part de leur mécontentement auprès des instances supérieures wallonnes pour ce changement de cap, il est vrai pour le moins contre-productif!