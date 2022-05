Nalinnes: le monde du sport vous ouvre ses portes ces 21 et 22 mai

Situé au n° 18 de la rue des Monts, à Nalinnes, le Centre sportif Jules Roulin-Dorvillez (du nom de l’ancien bourgmestre de la commune qui habitait cette rue) accueille chaque semaine des centaines de sportifs, jeunes et moins jeunes, hommes, femmes et enfants qui viennent s’adonner à leur activité sportive favorite. Ces 21 et 22 mai, l’échevin des Sports Olivier Leclercq (MR) et toute son équipe ont décidé d’ouvrir toutes grandes les portes du Centre afin de présenter au public la grande diversité des activités qu’il est possible d’y pratiquer. Dès vendredi matin, et jusque dimanche soir, des démonstrations et initiations sont proposées dans une vingtaine disciplines différentes. Il nous serait impossible d’en détailler le programme complet dans ces colonnes. Pour tous renseignements, le mieux est de prendre contact avec le Centre sportif au 071 22 89 46 ou d’envoyer un e-mail à l’adresse centre.sportif@hshn.be.