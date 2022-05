Grand Pont de Couvin: améliorer l’accès aux piétons

Rond-point de la gare

La pétition lancée par la députée wallonne et conseillère communale Françoise Mathieux (MR-IC), en faveur de la construction d’un rond-point au carrefour de la gare, a suscité le débat. "Quel est ton objectif en lançant cette pétition?", s’est interrogé le conseiller Alexandre Fortemps (Pep’s). "Je souhaite sensibiliser les Couvinois à cette problématique et les inviter à aller consulter le dossier à la Commune", a répondu la conseillère libérale. Dans un tout autre registre, la conseillère Laurence Plasman (Pep’s) a interpellé Jehanne Detrixhe au sujet du Plan Cigogne 2021-2026. "Y a-t-il une réflexion qui est entamée à ce sujet à Couvin", s’est interrogée la conseillère socialiste. "Je dois avouer que nous sommes inondés d’appels à projets du SPW et qu’il faut y répondre très rapidement, sans avoir le temps de réfléchir au plan financier, aux charges des projets dans lesquels on s’engage…", a répondu Jehanne Detrixhe. "Bien que ce soit insuffisant, nous disposons déjà de la crèche de Mariembourg et du site Champagnat. Nous attendons des nouvelles du BEP concernant un éventuel projet sur le site du Bercet", a-t-elle poursuivi. Il a encore été question d’un projet d’intervention, sous conditions, dans les frais de déplacements de certains travailleurs mais cela doit faire l’objet d’une étude. À Braine-l’Alleud, par exemple, pour bénéficier d’une intervention dans ses frais de déplacements, il faut que le coût du carburant représente 20% du salaire net.