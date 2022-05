Couvin: le rachat d’une école par la Ville, grâce au BEP

Avant d’entamer la séance, le premier échevin Francis Saulmont a annoncé que la chef de file du groupe MR-IC serait désormais Jehanne Detrixhe. "Pour ceux qui souhaitent connaître les raisons de ce changement, elles sont expliquées dans le PV de collège du 9 mai", a-t-il précisé.

Enduisage

Parmi les points approuvés par le conseil, épinglons des travaux d’enduisage dans les rues de Gonrieux, du Tchafour et d’Hublet pour un montant total de 142780 €, TVAc. "L’enduisage permettra de prolonger la durée de vie de ces rues d’une dizaine d’années. Nous allons désormais prévoir un budget annuel pour ce genre de travaux", annonce Francis Saulmont. Les châssis du nouveau bâtiment des cours de promotion sociale seront remplacés pour un montant estimé à 65000 €, TVAc. Le point relatif à l’acquisition de l’école, sise rue du Bercet, est revenu sur la table du conseil. Dans le cadre de ce projet, la ville de Couvin souhaite se faire accompagner par le BEP par le biais d’une convention in house. À ce stade du projet, il y a lieu de lever certaines options et de commander les étapes suivantes de l’avancement du projet.

Été solidaire

"Cette année, le projet choisi dans le cadre de l’opération Eté solidaire, qui permet l’engagement d’étudiants, est la rénovation de la plaine de jeux située sur le site Champagnat, à Couvin", annonce Jehanne Detrixhe. "L’objectif est de rénover le mobilier urbain, l’arena sportive et les différents préaux. L’opération se déroulera du 4 au 15 juillet prochains", détaille-t-elle. Le conseil communal a encore accepté d’ajouter plusieurs bois communaux au périmètre initial prévu dans le cadre du projet de Parc National. "Nous acceptons cet ajout, pour autant que nous restions maître de ce complément, notamment en matière de droit de chasse", précise le bourgmestre Maurice Jennequin (CVN).