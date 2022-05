Le conducteur, seul en cause et seul à bord, a perdu le contrôle de son véhicule et a été légèrement blessé. Une ambulance l’a emmené au CSF de Chimay. Les pompiers ont balisé les lieux durant toute la durée des opérations tandis qu’une équipe de la police de la zone Botha dressait le constat des faits.