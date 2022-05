Une "Poire qui Roule" à Petite-Chapelle pour faire tomber les barrières du handicap

Du sport adapté

En ce jeudi matin, plus de 500 personnes déambulent sur le site de l’Albatros, centre pour handicapés à Petite-Chapelle. Elles participent à "Poire qui Roule", le nom donné à une journée de sports adaptés, organisée conjointement par ASPH Sports Réseau Solidaris, la Fondation Chimay-Wartoise, les écoles secondaires et les institutions pour personnes handicapées de la région. La journée intègre le handicap mental, moteur et sensoriel à travers le sport ou d’autres activités communes.

Déstigmatiser la personne handicapée

"Cet événement poursuit plusieurs objectifs, insiste Antoine Coche, le responsable communication à la Fondation Chimay-Wartoise. Il s’agit en premier lieu de déstigmatiser la personne handicapée moteur ou sensoriel en favorisant la mixité avec les personnes valides. Cela permet également aux élèves du secondaire de la section Éducation de se confronter à leur future vie professionnelle et de s’initier au sport adapté. Enfin, cette animation aide au décloisement des institutions pour personnes handicapées qui ont souvent l’habitude de vivre en vase clos.En résumé, "Poire qui Roule" est formidable parce que cela apporte une belle diversité."

Pour preuve, les services clubs locaux proposent aussi une aide précieuse. De fait, le barbecue et le service au bar sont assurés par la Table Ronde et les Ladies Circle. Quant aux élèves de la section cuisine de l’école Sainte-Chrétienne de Chimay, ils s’occupent de la mise en place du repas de midi.

"Pour 500 participants, ils doivent assurer", souligne Sabine George. Ce travail servira d’ailleurs d’épreuve d’examen pour les élèves de cette section."

Sur place, les participants, encadrés par des éducateurs ou des étudiants, se partagent entre 16 ateliersaxés sur le sport adapté (minigolf, jeu de quilles, tirs sur cibles, danses…), la culture (histoires contées, poterie…) ou encore les thérapies (massage, hippothérapie…).

Apprendre à manier la joëlette

Au minigolf, Matteo Richoux, élève en technique en 5eannée agent d’éducation, aide Clément sur le parcours. "J’accompagne un groupe de résidents de la Boulaie de Chimay, confie-t-il. Avant de venir, j’avais un peu d’appréhension.Mais tout se passe bien."

Plus loin, Aline, Coralie et Emeline, en 6equalification d’agent d’éducation au collège Saint-Joseph de Chimay, viennent de terminer une activité. "C’est une chouette journée, assurent-elles en chœur. Mais c’est surtout enrichissant.Même si nous avons déjà eu des stages dans ce milieu, c’est par exemple la première fois que nous avons eu l’occasion d’apprendre à manier une joëlette."

Après deux ans d’absence en raison du Covid-19, c’est la troisième fois que "Poire qui Roule" se déroule à Petite-Chapelle, sur le vaste périmètre de l’Albatros qui comprend un hall des sports, de nombreux locaux, des espaces verts, des étangs et même une ferme.

Auparavant et depuis 2006, cet événement avait lieu à Pesche, à l’initiative d’un étudiant du cru, Thomas Busigny. Dans le cadre d’un travail de fin d’étude, il avait proposé l’organisation d’une telle journée dans son village (dont les villageois sont surnommés les "poires"). Elle s’était déroulée avec le soutien financier de la Fondation Wartoise. Depuis lors, "Poire qui Roule" n’a cessé de prendre de l’ampleur pour faire tomber les barrières du handicap et fédérer les différentes ressources de la région.

Dix institutions pour handicapés moteur ou sensoriel de la région ont participé à cette nouvelle édition de "Poire qui Roule":

• L’Albatros de Petite-Chapelle.

• Les Goélands de Couvin/Pesche.

• Mariembourg Santé.

• La Salamandre à Beaumont.

• La Boulaie de Chimay.

• Les Coccinelles de Chimay.

• L’institut Sainte-Chrétienne de Chimay.

• L’Heureux Abri de Momignies.

• La Pilerie de Momignies.

• L’Accueil de Froidchapelle.

Le projet rassemble également les élèves de 5eet de 6edes quatre écoles secondaires de la région: l’Athénée Jean Rey de Couvin, l’Institut Sainte-Marie de Pesche, l’Athénée Royal et le Collège Saint-Joseph de Chimay. La section cuisine de l’école Sainte Chrétienne de Chimay est aussi présente pour la mise en place du repas de midi.