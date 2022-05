Tous à vélo pour redécouvrir les villages de Walcourt

Vendredi, tout est terroir

"La grande nouveauté de cette saison touristique 2022 sera le lancement de marchés artisanaux devant la basilique les vendredis 8 juillet, 12 août et 2 septembre. Des animations médiévales compléteront ces marchés des producteurs locaux", précise Philippe Bultot. On notera également l’arrivée d’une nouvelle chasse au trésor TOTEMUS qui peut se faire à vélo au départ de Thy-le-Château. Pour en revenir à la journée de samedi, elle était organisée par l’Office du Tourisme "Walcourt, Porte des Lacs" en collaboration avec les clubs cyclotouristes de Thy-le-Château, Clermont et "La Route Joyeuse" de Walcourt. Un circuit de 80 km, passant par tous les villages de l’entité, avait été fléché pour les cyclistes qui avaient tout le loisir de le parcourir à leur aise. Un second circuit VTT de 20 km était également accessible et, sur le coup de 14h, le coup d’envoi d’une balade familiale de 12 km a été donné au départ du RAVeL de Thy-le-Château. Il passait par Berzée et Rognée où une pause était prévue à la ferme des Longs Prés qui dispose d’un distributeur d’œufs bios. Des vélos pouvaient être empruntés pour ceux qui n’en disposaient pas.

Stands et associations

Pendant que certains pédalaient sous le soleil, d’autres ont préféré rester à l’ombre des arbres du RAVeL où différents stands s’étaient installés pour l’après-midi. Parmi ceux-ci, on reconnaissait le GRACQ-Les Cyclistes Quotidiens, MOBILESEM, la Maison du Tourisme du Pays des Lacs qui faisait la promotion des points nœuds. La zone de police Flowal animait pour un stand dédié à la sécurité routière. Les membres du repair café "Réparons Ensemble" se tenaient à la disposition de ceux qui avaient un petit souci technique à leur bicyclette. Le conseil communal des jeunes de Walcourt tenait un stand sur l’environnement. Les pionniers de Fraire et le club de balle pelote Thy-Thuillies, tout proche, participaient également à cette journée de lancement de la saison touristique walcourienne 2022. À noter que, du 9 au 30 juin, l’Espace Hôpital Saint-Nicolas accueillera l’exposition itinérante "Il était une fois les chemins de Compostelle". Dans ce cadre, une conférence, donnée par Aurélie Stuckens, est prévue le 17 juin à 19h au Centre culturel.