Viroinval: des vols en couple

La substitute Noémie Blaise a fait l’inventaire des faits dont le couple (et plus spécifiquement le compagnon) doit répondre. Le 24 mai 2021, ils auraient pris possession d’une seconde résidence en fracturant une fenêtre. Le prévenu aurait été retrouvé portant un des pantalons de l’occupant des lieux. On y aurait aussi retrouvé des objets volés. Aux enquêteurs, la femme a dit avoir cru ce que son compagnon lui disait, à savoir que les lieux étaient abandonnés.

Un peu plus tôt, soit le 16 avril, un vol qualifié a été commis dans un chalet de Couvin. Une échelle et une tronçonneuse ont été emportés. En juin, le couple aurait volé un kayak. La propriétaire a été alertée par des bruits. Elle a remarqué la présence d’une femme et a eu le temps de repérer la plaque de la camionnette. Ce qui a permis aux policiers de retrouver l’embarcation abandonnée devant le domicile des voleurs.

Dans son viseur

L’épisode le plus interpellant s’est déroulé le 1er juillet 2021. La police de Couvin est appelée car une automobiliste a été menacée avec un pistolet alors qu’elle se trouvait dans sa voiture avec des enfants. L’agresseur a tiré en direction d’un bois. Là, aussi, la victime a gardé son sang-froid et a noté la plaque. D’armes, il en est aussi question lorsqu’un habitant de la région a retrouvé, devant chez lui, une carabine et un sac contenant – entre autres – une plaque minéralogique.

Dans un tout autre style: l’homme a été intercepté dans une pizzeria avec un tee-shirt d’entraînement de la police. Il a expliqué l’avoir acheté en seconde main. Le prévenu a déjà vu un de ses sursis probatoires révoqué et un autre est en passe de l’être. La substitute requiert 2 ans pour le prévenu et 10 mois pour sa compagne concernée par le vol de kayak. Jugement le 21 juin.