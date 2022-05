Viroinval: attention à ne pas utiliser à outrance l’éclairage public

Aujourd’hui, les responsables communaux se posent la question: Peut-on aller encore plus loin? Si c’est oui, ce n’est pas sans les avis des citoyens de la commune. C’est pour cette raison que la réunion citoyenne était organisée ce mardi soir afin de donner les résultats du sondage, les constats et les solutions préconisées.

Roland Boninsegna, un spécialiste en la matière

Qui ne connaît pas Roland Boninsegna? Cet ancien instituteur est spécialisé dans l’observation astronomique, les étoiles variables et les occultations d’étoiles. Des rencontres ont régulièrement lieu chez lui afin d’observer le ciel, les étoiles. Or, en cas de pollution lumineuse, force est de constater que cette observation est impossible. En réalité, on peut dire qu’il est responsable de la sauvegarde du ciel. Dès lors, le sondage lancé par la commune de Viroinval était tout à fait justifié afin de connaître ce que souhaitaient la majorité des habitants. 199 personnes de toutes les classes d’âges ont répondu. On leur demandait notamment de qualifier ce que la nuit leur inspire. La majorité a répondu: elle doit être apaisante, belle… L’éclairage public est-il important? 45% des gens ont répondu: pas du tout… L’absence d’éclairage engendre-elle la peur?: 45% ont répondu non.

Des citoyens ont fait remarquer que la vitesse des voitures diminue lorsqu’il n’y a pas d’éclairage public. Dans une ville de Belgique, une enquête a été faite: 80% des habitants ont demandé qu’il n’y ait pas d’éclairage public, c’est beaucoup plus sécurisant. De plus, d’autres ont fait remarquer que la lumière a une influence négative sur le sommeil. 82% des habitants de Viroinval affirment qu’ils peuvent voir les étoiles.

Suite à ces remarques, il est navrant de constater que l’éclairage extérieur crée plus d’inconvénients que d’avantages. En 1992, l’UNESCO a décrété que le ciel étoilé était un patrimoine de l’humanité. De plus, la vie aime le noir… les oiseaux, les insectes… En Amérique du Nord, 100 millions d’oiseaux se crachent pendant la nuit…

Un autre débat a eu lieu ensuite sur l’heure d’été et l’heure d’hiver. Pourquoi ne pas garder toujours la même: le monde animal serait moins perturbé! Et Roland Boninsegna fait remarquer que la majorité de la vie animale est nocturne. En raison de la pollution lumineuse, les oiseaux ne pourront plus se nourrir et mourront.

À côté d’un éclairage public à outrance créé alimenté par des centrales électriques, on propose de remplacer dans le futur par des LED qui se rechargent: ce qui serait très modulable avec l’installation d’une minuterie et une gestion à distance