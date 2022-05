Saint-Aubin n’oublie pas le drame du 13 mai 1940

Le chemin de mémoire reliant treize endroits du village a également été présenté. L’exposition sera accessible jusqu’au 6 juin.

Le 13 mai, également en l’église, spécialement aménagée pour la circonstance, le Royal Harmony Jazz Band Les Amis Réunis de Saint-Aubin a donné un concert de musique de jazz des années 40.

Le dimanche, un office religieux œcuménique, pour la paix et la fraternité entre les peuples, a été concélébré par le Doyen Philippe Masson, l’abbé René Goffaux, le Pasteur Maximin Tappoko et l’Imam Abdallah Fadel devant une dizaine de drapeaux patriotiques et de nombreuses personnalités.

Accompagné par plusieurs véhicules militaires de la guerre 40-45, le public transporté par deux bus, a visité le cimetière et les trois stèles érigées en hommage à Paul Costey et Hamou Bekhouche, combattants ainsi qu’aux trente-neuf victimes civiles de la route d’Hemptinne. Madame Akila Bekhouche, âgée de 86 ans, fille du soldat français-algérien Hamou Bekhouche, inhumé à Saint-Aubin, avait souhaité venir se recueillir pour la première fois, sur la tombe de son vénéré père. Pour des raisons sanitaires et administratives, la visite a dû être reportée.

Cette absence a plané sur l’ensemble des commémorations. En hommage à Mme Bekhouche et à son fils, Redouane Mouhoub, représentant de l’Ambassade d’Algérie et l’Imam Abdallad Fadel ont prononcé un discours remarqué et célébré la prière des défunts, sur la tombe du valeureux soldat.

À la stèle de la route d’Hemptinne, au nom des familles des victimes, Marcel Dauwen a lu l’évocation du drame du 13 mai 1940, écrite par son concitoyen, Freddy Bernier.

En marge des commémorations, on doit déplorer le dramatique accident survenu à une Jeep de collection, au retour de Saint-Aubin, sur le R3. Sa malheureuse passagère est décédée et son époux a été gravement blessé.