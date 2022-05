Depuis cette époque, les Communes travaillent à des alternatives plus respectueuses de l’environnement. "Nous accélérons la dynamique verte dans notre entité via la végétalisation des cimetières" , informe Laurence Roulin-Durieux, échevine en charge de l’environnement à Ham-sur-Heure-Nalinnes.

L’idée de base de cette méthode est de faire en sorte que la nature ne soit plus une contrainte mais bien un moyen d’embellissement. Ce procédé, qui propose de recouvrir les espaces de végétaux (plantes, massifs fleuris ou encore buissons), peut être suivi dans les lieux de recueillement. Depuis quelques jours, le service parcs et jardins travaille à la végétalisation d’un premier cimetière de l’entité.

Celui de Marbaix-la-Tour a été choisi car il présentait des avantages à l’application de ce procédé innovant de mise au vert des espaces publics. Ce cimetière est le plus petit de l’entité, l’un des plus humides, ce qui demande moins de main-d’œuvre pour la transition écologique, et sa configuration facilite les aménagements notamment pour l’apport de terre dans les entre-tombes.

Davantage de vie dans les cimetières

" Ces travaux d’aménagement consistent en un ensemencement des allées (pelouse) et un fleurissement des entre-tombes" , précise Frédéric Biebuyck, chef du service parcs et jardins. Un budget d’environ 1600 € a été débloqué pour cette action en faveur de l’environnement. Outre la facilité d’entretien par rapport au désherbage, la végétalisation du site donne une notion d’espace vert, crée des conditions de recueillement plus favorables, préserve la santé des habitants et des ouvriers tout en créant un chaînon supplémentaire dans le maillage écologique.

Dans les prochains jours, le service parcs et jardins va procéder à l’ensemencement des parterres et allées. Les premiers signes verts apparaîtront fin mai/début juin.

"Nous allons poursuivre dans cette voie avec la végétalisation d’une 2e cimetière, probablement celui de Beignée. Dans cette optique, nous entamons une démarche pour obtenir un subside régional dans le cadre de la biodiversité" , conclut l’échevine de l’Environnement.