De belles idées d’activités pour les aînés

Après quelques mots d’introduction, la parole a été donnée aux participants afin de récolter leurs propositions d’activités et d’aides. Plusieurs propositions d’activités ont été ainsi recueillies: pétanque, vélo (électrique ou pas), badminton, paddle, ping-pong, repas festifs au restaurant ou avec traiteur, atelier cuisine, aquagym, bowling, marches (dont pour PMR), atelier couture, voyages d’un jour ou de plusieurs jours, théâtre, concerts, gymnastique, pêche, club de lecture, conférences, club de danse, tissage de perles de rocaille, yoga, relaxation, dégustation de vins,…. Le comité a pris bonne note de ces propositions et va se réunir pour voir ce qu’il peut retenir et organiser parmi ces propositions.

Il a également été rappelé aux participants que le paiement de la cotisation annuelle de 25 euros était obligatoire (15 euros pour Enéo, 10 euros pour le comité des Aînés de Froidchapelle), que les activités existant déjà à Froidchapelle et dans la région toute proche ne seraient pas prises en compte, et que l’organisation de quelques-unes de ces activités ne seront possibles que si le comité reçoit de l’aide logistique, administrative et organisationnelle, aide venant des membres.

Voilà donc l’association des nouveaux aînés mise sur les rails, pour ce qui devrait être un long et beau voyage.