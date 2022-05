Cerfontaine: un boni confortable mais un avenir plus incertain

Il est 19h tapantes. Pour ouvrir ce conseil communal, le député-bourgmestre Christophe Bombled invite l’assemblée à respecter une minute de silence à la mémoire de Pierre Lechat, dernier bourgmestre de Villers-Deux-Églises qui vient de décéder. Il embraie directement sur le compte communal 2021. Le maïeur ne veut pas assommer l’assemblée avec une montagne de chiffres. Il se contente donc de présenter le résultat final qui affiche un boni global de 331013 €, dont 215803 € à l’exercice propre.

Le coût de l’énergie

À noter que le boni estimé au moment de l’élaboration du budget était de 248254 €, très proche de la réalité. Ce résultat engendre des moyens supplémentaires à injecter au budget 2022, soit 82759 €.

Le bourgmestre est satisfait mais il souligne que si la situation reste saine et confortable, il faut néanmoins faire attention à l’évolution de certaines recettes et dépenses. Et de mettre l’accent sur le coût de l’énergie, la dotation de la zone de police qui augmente et la dotation de la zone de secours Dinaphi qui… ne diminue pas.

Autres soucis: la dette communale dont la charge annuelle s’élève à 50000 €et la stagnation des recettes fiscales liées à l’IPP (suite au tax shift et sans doute aux effets de la crise Covid sur le revenu des ménages).Il faut également citer le fonds des communes qui a augmenté d’à peine 1% en deux ans et l’inflation galopante. Invitée à poser des questions, l’opposition reste muette.Elle va pourtant s’abstenir au moment d’approuver ce compte 2021.

Pour le reste de l’ordre du jour, tout est voté avec une belle unanimité, à commencer par la modification budgétaire qui suit immanquablement le compte 2021. Cette MB se solde par un boni de 7046 € et un boni global de 324557 €.

Cédric Leclercq (Cerf + ) en profite pour suggérer un plan communal d’énergie avec des actions concrètes comme le placement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, l’achat de véhicules partiellement ou totalement électriques ou encore des projets citoyens.

Six bornes de recharge électrique

Christophe Bombled souligne qu’on ne peut qu’être unanimes par rapport à certaines de ces idées, soulignant au passage que, déjà, la Commune a entamé des travaux comme le placement de panneaux photovoltaïques sur l’école de Silenrieux en cours de rénovation.

Il affiche moins d’enthousiasme pour les véhicules électriques. "Il me semble qu’il est encore trop tôt pour s’y lancer", réagit-il, avant d’ajouter que, d’ici 2024, six bornes de recharge semi-rapides seront installées sur le territoire de Cerfontaine.

L’unanimité est de nouveau de mise pour le maintien d’un sentier à Silenrieux ou encore la participation de Cerfontaine à Action Sculptures.