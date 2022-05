Cerfontaine: la Jeune marche casse le verre

Après deux années d’arrêt, le son des tambours a de nouveau résonné dans les rues de Cerfontaine. Le comité de la Jeune marche a organisé le cassage de verre de sa compagnie. Les enfants ont prêté serment aux membres du comité en buvant un verre d’eau, avant de le briser dans un tonneau. Les six adjudants de la Jeune marche ont ensuite cassé leur verre. Vingt jeunes ont respecté la tradition sous les yeux des parents et des autorités. Par la suite, la compagnie a défilé dans les rues au son des tambours et des fifres. Un bel exercice de préparation pour le prochain 15 août.