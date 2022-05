"C’est la 10eannée que nous organisons cet événement. Au fil du temps, cette journée s’est étoffée. Aujourd’hui, le hangar accueille une exposition d’une cinquantaine de tracteurs restaurés et, pour la balade, c’est environ 75 véhicules qui prennent la route dont de très vieilles machines. Deux sorties d’une cinquantaine de kilomètres sont au programme. Le matin, les machines parcourent les routes de Thudinie, de Lobbes, et l’après-midi, elles sillonnent la route des Barrages de l’Eau d’Heure" explique Yvan Solbreux, l’un des organisateurs.

Au départ, l’exposition concentrait des miniatures de machines agricoles. Depuis 5 ans environ, des amoureux de modélisme téléguidé viennent de la région namuroise et du Tournaisis. "C’est assez interpellant à voir car les camions miniatures, les grues, les bulldozers fonctionnent vraiment comme de vraies machines. Quel souci du détail!" dit-il.

Yvan est, lui, un fan de modélisme agricole. "Avant, je passais mon temps à montrer mes petites machines que je mettais en évidence dans des scénographies qui me demandaient beaucoup de travail et de temps. Je recréais une petite rivière, un moulin… Mon stand faisait 15 m de long. Mais maintenant, je m’occupe des repas et de la buvette" ajoute Yvan.

La balade des vieux tracteurs est une première. Elle rassemblait des agriculteurs mais aussi des passionnés venant surtout de la région. Leur passage dans les villages ne laissera pas les badauds indifférents!

Pour rassasier les participants, les organisateurs avaient tout prévu. Le midi, ce seront plus de 200 convives qui prenaient part au repas dans l’énorme hangar de la SCAM.