Coworking à Chimay: La ferme, 4 ans et pleine d’avenir

En mouvement perpétuel

"Dès 2015, un petit groupe de jeunes indépendants cherchait un bureau partagé" , se souvient Nicolas Vincent, l’un des fondateurs de la ferme. "Il s’agissait essentiellement de 'digital nomads', actifs dans la communication ou la comptabilité par exemple. Un PC portable et une bonne connexion Internet, et nous pouvions bosser" . L’idée d’un espace de coworking rural a ainsi émergé. "Nous avons répondu à un appel à projets de la Région Wallonne qui a permis la création de 'La Ferme', alors à l’Espace Rogier" . Deux ans plus tard, avec le soutien de la Ville de Chimay, l’espace coworking emménage de l’autre côté de la place, au sein de l’ancienne pharmacie Cawet, récemment acquise par la Ville. " Nous y disposons d’un espace bien plus grand, nous permettant d’élargir nos possibilités. Aussi, si au départ, l’espace permettait aux personnes de réaliser essentiellement leur travail administratif ou de com', il leur permet de plus en plus d’y développer leur core business" . Comptant quelques cofondateurs il y a 4 ans, la Ferme compte actuellement plus de vingt abonnés simultanés: "Depuis le début, ce sont 90 abonnés qui ont fréquenté notre espace à un moment ou un autre" . Chaque pièce de la maison a sa propre fonction. Les Serres, l’espace central du coworking, disposent de 8 places de travail parfaitement équipées. Le Havre est un bureau privatif, voire un cabinet de consultation cosy à l’équipement ergonomique. La Grange, elle, est un studio photo ou vidéo parfaitement équipé: "Et notre objectif n’est pas uniquement de mettre un lieu ou du matériel à disposition, mais également de former ou d’aider nos abonnés à devenir plus performants. On ne fait de la prestation, on soutient à la création" . Et si des indépendants cherchent un lieu partagé, c’est aussi pour sortir d’une certaine solitude: "Le Moulin est ainsi l’espace de convivialité où partager un café mais aussi des idées. La force du coworking, c’est l’effet brainstorming, l’intelligence collective, le réseautage" .

Soutien aux créateurs

L’espace coworking se doit d’être un lieu vivant, propice à l’innovation. Marty Leloux, lui-même co-worker, est l’animateur-coordinateur du lieu: "Je suis un peu le McGyver, le concierge 2.0, à la fois homme à tout faire, commercial et communiquant" . " Le rôle de Marty est central pour que le coworking soit vivant, il est le liant" , enchérit Nicolas Vincent. Des projets, la Ferme et ses collaborateurs en foisonnent: "Nous développons en ce moment un "Maker Space", soit un espace équipé en matériel de création: impression 3D, découpe multimatériaux, gravure, broderie,… L’objectif étant de permettre la création de prototype, l’essai-erreur" . Une cuisine-studio devrait également voir le jour: "Il s’agira d’une cuisine fonctionnelle, mais complètement pensée comme un outil de promotion des métiers et produits de bouche ".

Plus d’infos: www.la-ferme.be – Facebook: La Ferme Coworking