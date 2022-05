Chimay: Le Creaves de Virelles ouvre ses portes exceptionnellement au public

"On le fait une fois par an seulement, pour deux raisons: d’abord récolter de l’argent pour la nourriture, les médicaments et le matériel dont on a besoin ici, ensuite pour montrer aux gens ce que notre petit groupe de bénévoles fait toute l’année, et les bons réflexes à adopter si on trouve un animal sauvage en difficulté, explique la référente Geneviève Mertens. Le premier réflexe c’est d’appeler un centre Creaves, parce qu’il y a beaucoup de bêtises sur Internet. Ce matin encore une dame nous a appelés pour dire qu’elle avait trouvé une mésange tombée du nid et qu’elle lui avait donné du jaune d’œuf, sauf que ça risque de colmater son bec et l’étouffer… et il n’était même pas blessé. La chose à faire aurait été de localiser le nid et replacer l’oisillon dedans."

Les visiteurs pourront voir les volières semi-couvertes où, lors de notre passage, un pigeon ramier adolescent, tombé du nid, et une tourterelle turque dont les plumes de queue ont été cassées, se remettaient tranquillement.

Il y a aussi les grandes volières d’envol, en extérieur, où sont placés les grands rapaces en fin de convalescence, et notamment en ce moment un hibou Grand Duc qui s’est grièvement blessé à l’aile dans des barbelés.

Vétérinaire bénévole

L’infirmerie pourra aussi être observée, de l’extérieur. "Les animaux sauvages ne savent pas qu’on leur veut du bien, ils n’ont qu’une idée: partir, et loin de nous , ajoute Geneviève Mertens. C’est dans l’infirmerie qu’on soigne les animaux. On se sert du local aussi comme d’une petite salle d’opération pour notre vétérinaire bénévole, une dame à la retraite. C’est là que l’on en garde certains durant la nuit. On a un petit renardeau qui est là temporairement, il a dû se perdre parce qu’il va bien mais était affamé, mais aussi un hérisson qui a été blessé, soit par une tondeuse soit par un autre mâle: il a perdu beaucoup de poids et on le nourrit jusqu’à ce qu’il aille mieux et qu’on puisse le relâcher. Parfois, pour les oiseaux quand ils sont seuls, on utilise un miroir pour qu’ils se voient et qu’ils puissent identifier leur espèce visuellement, comme ça ils peuvent rejoindre leurs congénères une fois guéris ou une fois adultes."

Le Creaves de Virelles couvre 40 à 50km à la ronde, principalement pour des oiseaux, mais aussi des hérissons de plus loin puisque le centre de Jumet, spécialisé, est à pleine capacité. Selon les patients du moment, vous pourrez peut-être voir hérissons, canards, écureuils, chauve-souris, lapins de garenne, rapaces, pigeons sauvages ou autres oiseaux de nos forêts wallonnes. "On ne fait juste pas le gros gibier, on n’a pas les infrastructures, et les espèces considérées comme invasives: raton-laveur, ouette d’Égypte, etc."