L’appel au mieux vivre ensemble a retenti à Le Mesnil

Au cours de cette cérémonie, le prêtre a rappelé toute l’horreur d’une guerre en faisant allusion à celle qui règne entre la Russie et l’Ukraine. À l’issue de cette célébration, tous se sont dirigés vers le monument aux morts où une gerbe de fleurs a été déposée. Le bourgmestre Baudouin Schellen a ensuite rappelé les désastres engendrés par une guerre et appelé la population au mieux vivre ensemble. À ce propos, il a ajouté que les habitants de Le Mesnil étaient remarquables. Leurs fêtes villageoises le prouvent amplement: ils aiment se réunir et faire la fête tous ensemble.