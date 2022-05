Des nichoirs posés par La Roseraie à Yves-Gomezée

Valoriser le travail des résidents

L’école fondamentale libre qui dépend de l’institut Notre-Dame de Philippeville est en effet située à quelques pas de ce centre de jour, La Roseraie. Une bonne raison de les inviter à participer au projet. Sachant que beaucoup de résidents mais également la plupart des enfants ont une affinité avec les animaux, quoi de plus beau que de mettre sur pied ce projet "Nichoirs", mais aussi de placer des décorations en bois dans le village? Quelques jours avant la réalisation, les responsables du centre ont été contactés par la banque BNP Paribas de Florennes. Ses membres souhaitaient participer à une journée éco-sociale… " mais s’il y avait un petit trait écologique, c’était encore mieux", disaient-ils. Les responsables de La Roseraie ont alors relié le tout. Leur projet était évidemment de sensibiliser les résidents mais en regroupant le tout, on pouvait créer une journée tout à fait particulière. C’est ainsi que le groupe était composé des troisièmes et quatrièmes primaires de l’école libre du village, des membres du personnel de la banque, des bénéficiaires de La Roseraie, ainsi que de quelques personnes fréquentant le centre de jour du Pouly à Jamagne, qui fait partie de la même ASBL du Centre Mutien-Marie.

Le Pouly et La Roseraie mènent en effet tous deux des projets d’inclusion; La Roseraie accueille 24 personnes chaque jour.

Beaucoup d’activités de valorisation par l’esthétique y sont organisées, mais aussi de nombreuses activités artisanales, lors desquelles on produit notamment des assiettes en terre cuite.