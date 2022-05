Des biscuits confectionnés à Beignée se répandent dans la région

Couveuse d’entreprise

"Parallèlement à cette formation, j’ai fait appel aux services de la couveuse d’entreprises SACE ASBL qui m’a permis de concrétiser mon projet et de suivre une formation en gestion, marketing et communication", détaille-t-elle. Pauline a débuté sa nouvelle activité professionnelle fin novembre et elle a eu la chance de disposer des cuisines de l’ancien restaurant Le Hussard situé sur la place de Beignée. Grâce à elle, la vie économique du hameau revit puisqu’une savonnerie artisanale, que nous vous avons présentée voici quelque temps, est installée en face et un petit marché est réorganisé chaque mercredi après-midi de 15h à 20h. Pour en revenir aux biscuits de Pauline, elle en confectionne toute une gamme parmi lesquels des sablés bretons, des cookies, des mélo cakes, des madeleines revisitées, des rochers à la noix de coco, des biscuits à la figue sans oublier le petit dernier, le mini financier.

Bref, toute une série de petites douceurs qui rappellent la saveur de l’enfance et qui sont confectionnées uniquement avec des recettes simples et des ingrédients naturels et sans conservateurs. Si ces biscuits sont conditionnés en sachets de 100 grammes, Pauline Gilliard compte aussi se tourner prochainement vers le vrac, qui est dans l’air du temps. Les P’tits Palais de Pauline sont déjà présents dans toute une série de magasins à ferme, boulangeries-pâtisseries et magasins du terroir. Elle est évidemment toujours à la recherche de nouveaux points de vente. Ils sont aussi disponibles en ligne sur les différentes "halles". Après quelques mois d’activité, Pauline Gilliard ne regrette absolument pas son nouveau choix de vie. "Je peux gérer mes horaires comme je l’entends et être plus disponible pour ma famille", déclare-t-elle.

Infos: lesptitspalais@gmail.com – 0497 87 40 49