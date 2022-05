Ham-sur-Heure: le Plant'Heure reprend vigueur

"Toutes les parcelles ont été noyées. Face à cette situation, de nombreux jardiniers ont été démoralisés. Je comprends que certains n’avaient plus la force de tout recommencer à zéro" , expliquent Laurence Roulin-Durieux, échevine de l’Environnement et Catherine De Longueville, présidente du CPAS. Le potager collectif a été relancé grâce à un partenariat entre le Plan de Cohésion sociale (qui fait désormais partie du CPAS) et l’échevinat de l’Environnement et du Développement durable. "Avant de remettre le terrain en ordre, une analyse des terres a été réalisée par une équipe de la province du Hainaut. Aucune pollution n’a été détectée" , informe Laurence Roulin-Durieux.

Trois parcelles disponibles

En cette fin avril/début mai, les ouvriers du Service Travaux ont réalisé un travail remarquable pour remettre le site en ordre.

Un appel aux mains vertes a été lancé pour occuper l’une des 18 parcelles disponibles. Plusieurs anciens jardiniers ont répondu favorablement et ils ont été rejoints par de nouvelles mains vertes. Actuellement, trois parcelles sont encore disponibles. Tout ce beau monde s’est réuni, ce samedi 7 mai, pour une petite fête.

"J’ai déjà planté des petits pois et des carottes" , confie un jardinier. D’autres nous expliquent qu’ils planteront des courgettes, des haricots et des salades dans les prochains jours.

Du côté des autorités, on envisage la plantation d’arbres fruitiers. Situé sur un sol argileux, le site devra à nouveau être enrichi avec des apports organiques. Un compost sera d’ailleurs créé, tout comme un poulailler, dans les prochaines semaines.

Un local fermé contient tout l’équipement nécessaire (brouettes, arrosoirs, pelles, etc.) pour la pratique du jardinage et une citerne de 10000 litres permet d’arroser les plantes en période de sécheresse. Une parcelle collective a également été créée. Gérés par les mains vertes, les fruits et légumes seront partagés et une partie sera distribuée au CPAS à destination des colis alimentaire.

Intéressé par le potager collectif? Infos au 071/ 22.93.75 ou leplantheure@gmail.com