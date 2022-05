Des verres difficiles à casser à Beignée!

Serait-ce un signe du bienheureux Richard envers ceux qui l’honorent chaque deuxième week-end de septembre? Après les membres du corps d’office, ce sont les petits officiers, les tambours et les autorités communales qui ont été invitées à casser le verre. Une fois la sortie terminée, les marcheurs et leurs sympathisans se sont retrouvés pour un barbecue de printemps à la salle Le Hublot Léon Tourneur. La soirée s’est poursuivie par un concert du groupe "Andy Kirk Duo". La marche du bienheureux Richard aura lieu les 10 et 11 septembre.