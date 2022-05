Gerpinnes fait de même. L’échevin Julien Herman vient de lancer le premier appel du genre, à destination de sa population.

Le concept est très simple. Une somme de 30000 euros est débloquée pour concrétiser les dossiers. Elle est financée à hauteur de 10000 euros par la Région.

Du 9 mai au 12 août, chaque comité de quartier ou association citoyenne peut se rendre sur la plateforme Internet participative de la Fondation rurale de Wallonie https://participation.frw.be pour compléter le formulaire de candidature. Une fois proposés, les projets seront analysés par le comité de sélection (Commission locale de développement rural) et soumis aux votes des citoyens à partir du mois de septembre.

Que peut-on proposer? Ce tout premier budget participatif permet à tout citoyen de proposer une idée dont la réalisation coûtera au maximum 15000 €. Il doit être porté par au moins cinq citoyens, réunis entre voisins ou au sein d’un comité déjà constitué.

Ces idées doivent correspondre à l’une des 24 thématiques sélectionnées dans le cadre du Programme de développement rural de Gerpinnes. La liste de ces 24 objectifs est disponible sur Internet ou à la demande à la Commune. Elles sont liées à la mobilité, l’environnement, le commerce local, la solidarité…

Ces projets déposés, un vote sera organisé pour sélectionner ceux qui seront financés et réalisés. Le vote du public et celui de la commission de développement durable (qui compte des élus et des citoyens) compteront chacun pour moitié dans ce scrutin organisé en ligne.

Une fois sélectionnés, les projets seront réalisés dans les deux ans par la Commune ou par l’association elle-même, si elle a une entité juridique.

Ailleurs, ces appels à budget participatif ont permis de mener des petits projets de quartiers, de la rénovation d’un vieux four à pain à la création d’un espace de convivialité en passant par la simple pose de bacs à fleurs. Souvent, ils permettent de concrétiser des besoins dont les élus n’ont pas toujours conscience, au sein d’un quartier ou d’une association.

Sur le site https ://participation.frw.be/ , il suffit de dérouler vers le bas et d’aller cliquer sur l’onglet "Gerpinnes". De là, tout est rendu disponible: règlement, formulaire, liste des 24 thématiques, etc.