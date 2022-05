Une explosion de visiteurs depuis 12 ans à Thuin!

Avec l’arrivée du virus, force est de constater que les Belges en ont profité pour (re)découvrir leur pays. En effet, 91% des touristes venaient du plat pays (71% de Wallons, 18% de Flamands et 2% de Bruxellois). 3% sont des Hollandais ou des Anglais. "Depuis 2 ans, nous voyons aussi que la Thudinie attire de plus en plus de Bruxellois. Depuis 2010, le nombre de groupes est passé de 94 (en 2010) à 158 (en 2019) soit de 3538 à 6400 personnes. Par rapport aux individuels, c’est une tendance inversée pour les groupes évidemment entre 2020 et 2022! Cette année, les demandes arrivent en masse. Dans ce public de groupe, nous accueillons des associations, des entreprises et aussi des écoles pour une journée complète ou demi-journée en all-in" ajoute-t-elle.

Si le succès est là, c’est certainement dû à l’offre très diversifiée qu’offre la région. Outre les endroits phares, la Distillerie de Biercée, le Musée du tram, la Maison de l’imprimerie, l’exposition d’art contemporain en plein air "Fluide", la Cité médiévale, les jardins suspendus, le vignoble, la Sambre batelière, le moulin de Donstiennes, les ateliers de Couleur Chocolat ou encore la ferme du Chêne… attirent, eux aussi, les promeneurs.

Thuin, c’est aussi le paradis des randonneurs avec 150 km de promenades balisées. Un panel d’animations complète l’offre pour les groupes comme l’animation sur tablettes à l’Abbaye, le tir à l’arc, les jeux en bois, le golf 18 trous de Ragnies…

La Marche Saint-Roch (le 3edimanche de mai), la Ducasse aux Cerises de Biercée (2edimanche de juillet), les villages animés par leur ducasse, leur carnaval et d’autres marches folkloriques sont à épingler parmi les événements incontournables.

"Nous comptons également sur notre territoire 2 confréries ambassadrices de nos produits locaux: la Confrérie du Taste-Cerises de Biercée et l’Ordre des Chevaliers d’Aulne. Nous avons la chance d’avoir des événements divers toute l’année avec les joutes nautiques, les terrasses événementielles, la terrasse flottante sur la Sambre, le festival Scène sur Sambre, la Saint-Hubert, la Fête de la Musique, Noël en Sambre… Vous l’aurez compris, à Thuin tout est possible!" insiste Swamini.

Info: www.tourismethuin.be – thuin@thuintourisme.be