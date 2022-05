Le grand retour de la marche Saint-Servais à Dourbes

Le dernier saint de glace

Saint Servais est né en Arménie en 300 et mort en Belgique, à Tongres le 13 mai 384. Il est le premier évêque de Tongres. Ses reliques ont été transportées de Tongres à Maastricht. On le fête le 13 mai, et il est le dernier saint de glace après Mamert et Pancrace (11, 12, 13 mai). On l’invoque pour le succès des entreprises, pour préserver le bétail, contre les fièvres… Bref, une occasion pour les membres de cette marche folklorique de mieux connaître le saint patron du village, celui à qui ils rendent les honneurs chaque année.

Un soleil généreux pour ce grand retour

La joie et la bonne humeur se lisaient sur tous les visages des membres de cette procession Saint-Servais. Cette marche folklorique dont la première édition a eu lieu en 1996 fait bien sûr la joie des marcheurs, mais aussi des habitants du village qui accueillent chaque année les marcheurs chez eux et sont ainsi heureux de pouvoir les désaltérer dans une bonne ambiance festive. Durant tout le week-end, ils ont arpenté les rues du village en y créant une belle convivialité.

Dourbes avait l’impression de revivre après ces deux années de pandémie. Les riverains et marcheurs étaient doublement heureux en ce magnifique week-end festif, puisqu’il célébrait aussi les mamans.

Tous ont rapidement retrouvé leurs habitudes. Créée en 1995 par Yvon Massin, cette marche folklorique de l’Entre-Sambre-et-Meuse est maintenant dirigée par son fils David Massin.

Celui-ci a d’ailleurs fait un petit rappel de sa création lors de la bénédiction du drapeau à l’église. Yvon Massin reste toutefois le président de la marche.