Le motocross de Rognée espère rouvrir son terrain

Plusieurs tentatives ont déjà eu lieu, notamment en 2015. Avec l’aide de subsides d’Infrasports, il était alors question de construire un bâtiment qui comprendrait une cafétéria, des sanitaires convenables, une salle de réunion et des parkings. Quant aux pistes, elles devaient rester en grande partie identiques. Une réunion d’information s’était déroulée, le 31 mars 2015, dans un climat assez houleux: des motocrossmen étaient venus défendre le projet, mais des habitants de Rognée et de Mertenne étaient aussi venus clamer leur opposition. Finalement, l’enquête publique qui devait suivre n’a jamais eu lieu.

"À l’époque, nous voulions au départ seulement obtenir à nouveau l’autorisation d’exploiter le circuit, se souvient Concetta D’Eletto, responsable du MCC Rognée. Mais le ministre Antoine nous a proposé un beau subside pour créer des infrastructures. Finalement, les procédures administratives ont tout compliqué. En outre, elles changent tout le temps.Si nous avions su, nous en serions restés à une simple demande de réouverture."

C’est que les contretemps se sont accumulés pour le MCC Rognée: changement de ministres et de priorités, faillite du bureau d’étude chargé de l’étude d’incidences, rachat du second bureau d’étude, nouvelles réglementations, perte du subside…

Cerise sur le gâteau, la pandémie de Covid-19 est survenue. Si bien que les retards se sont accumulés pour en arriver à 2022.

"Cette fois, nous nous contenterons d’introduire une simple demande de réouverture, reprend Concetta D’Eletto. Je préfère me passer de tout subside et ne pas perdre des années en démarches administratives. Notre dossier est bien ficelé et respecte toutes les nouvelles normes en vigueur."

«Nous respecterons les règles»

Dans un second temps, l’ASBL envisage d’introduire une demande pour créer de nouvelles infrastructures en dur: sanitaires, locaux d’accueil… Quant aux éventuels opposants au projet, la responsable rappelle qu’il y a des lois, des décrets qui réglementent leur activité. "Nous les respecterons à la lettre", assure-t-elle. La population pourra s’exprimer au cours de la réunion d’information à la ruelle du Coq, ainsi que durant les 15 jours suivants. Ces remarques seront intégrées dans l’étude d’incidences sur l’environnement. Lors de l’enquête publique qui suivra, chacun pourra de nouveau émettre des observations par rapport à ce dossier.