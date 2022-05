À 10h, une cérémonie d’hommage se déroulera à la place Piron, où se situe la maison de Jean-Baptiste Piron. À 11h, les participants pourront se déplacer jusqu’à l’Espace Piron, qui vient d’être créé à Brûly-de-Pesche, dans un vis-à-vis symbolique avec l’ancien QG d’Adolf Hitler. Il sera possible de visiter le site.

Après-midi, dès 14h, une rencontre sera proposée avec les vétérans Verzin et Liégeois, à la salle du centre culturel, l’Harmonie. Ils livreront leurs souvenirs et répondront aux questions des élèves présents et des citoyens qui le souhaitent. Un vin d’honneur clôturera l’entrevue, vers 16h.