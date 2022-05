Dailly: en balade avec les Bias Rouleus

"Pour une première (belge en plus!), nous sommes ravis du nombre de participants, informe le président Ronald Fontaine. De plus, la gent féminine est bien représentée. Nous avons quelques petits bijoux comme la MV Agusta de 1958 (en exposition) et pas mal de mobylettes qui parcourront les routes."

Durant la journée, une bourse de pièces motos occupait le parking du local. En fin de journée, des prix ont été remis pour la moto la plus originale, la plus ancienne, ainsi qu’un prix spécifiquement féminin.

L’événement s’est bien déroulé, même si, pour l’anecdote, une douzaine de machines est tombée en panne et un membre du comité n’a pas su mettre sa moto en route. Après avoir changé deux bougies, il s’est rendu compte que sa clé de contact n’était pas mise! Quant à la voiture-balai, elle a confondu Regniessart et Regniowez.

Le comité se compose de six membres et le club, affilié à la fédération des motos ancêtres, compte une trentaine de passionnés.

Les prochains rendez-vous sont fixés, à Nismes, le 5 juin, et le 21 juillet avec une balade nocturne à Couvin.

Infos: 0485/10 10 72.