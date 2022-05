Walcourt: six ou quatre éoliennes entre Thy et Laneffe?

Suite à cette réunion, une étude d’incidences sur l’environnement sera réalisée. Puis une enquête publique sera organisée durant laquelle la population pourra de nouveau s’exprimer.

"Nous déposerons ensuite la demande de permis, explique Corentin Hautot, de Windvision Belgium SA. Nous espérons pouvoir le faire cette année encore parce qu’une étude d’incidences existe déjà et devra seulement être revue et corrigé."

Huit, six, puis quatre éoliennes

De fait, ce projet de quatre éoliennes n’est pas, à proprement parler, complètement nouveau: il est en réalité une émanation de projets précédents modifiés.Il est vrai que ce dossier a connu quelques rebondissements depuis sa genèse en 2020, voire bien avant.

En février 2020, Windvision et New Wind ont présenté au public, à Thy-le-Château, un projet de parc éolien de huit moulins. La Région wallonne les avait contraints de proposer un projet commun. Mais le 6 novembre 2020, le dépôt de la demande de permis unique ne comptait plus que six machines. "Nous avions réduit ce nombre à six pour, principalement, obtenir un projet disposé en deux lignes parallèles afin de s’intégrer au mieux au contexte paysager, précise Corentin Hautot. Notre dossier a été déclaré complet le 12 janvier 2021 et c’est à partir de cette date que l’enquête publique de trente jours a débuté. À son terme, 23 courriers ont été envoyés par des habitants de la commune, dont 13 étaient favorables avec des conditions et 10 défavorables. C’est suffisamment exceptionnel pour le signaler."

Mais le 1er juillet 2021, c’est la douche froide pour les deux promoteursà la réception de la décision des fonctionnaires délégués et techniques: c’est un refus, suite essentiellement à l’avis défavorable de la Défense et des autorités aéronautiques.

Un recours devant le Conseil d’État

Selon notre interlocuteur, il s’agissait d’un avis qui ne tenait pas encore compte d’une étude détaillée d’ingénierie qui démontrait que les impacts sur la base de Florennes étaient acceptables. Peu de temps après, suite à cette étude, les autorités aéronautiques donneront leur aval.Mais il est alors trop tard.

"Nous sommes donc allés en recours de la décision de refus auprès des ministres de l’Environnement (Mme Tellier) et de l’Aménagement du Territoire (M. Borsus), reprend Corentin Hautot. Ces derniers ont confirmé le refus le 6 décembre 2021. Ils estimaient cette fois que l’impact paysager de nos six éoliennes sur Chastrès était trop important. Au contraire, comme le souligne l’étude d’incidences, nous estimons que notre projet reste un projet de qualité et que son intégration paysagère est bonne. Certes, les éo liennes sont visibles depui s une bonne partie des habitations de Chastrès. Mais les alignements définis et la distance par rapport à cette zone d’habitat atténuent cet impact."

Dans ce contexte, Windvision et New Wind ont entrepris, voici quelques mois, d’aller devant le Conseil d’État pour casser la décision défavorable des deux ministres.Impossible de savoir quand cette instance rendra sa décision: elle n’est soumise à aucun délai et est saturée de demandes en tous genres. Une réponse prend en général plusieurs années.

Une demande en parallèle

"C’est pourquoi, en parallèle, nous avons lancé une nouvelle procédure de demande de permis pour un nouveau projet composé, cette fois, de quatre machines disposées en une seule ligne le long de la rue Chapelle Rosine, souligne Corentin Hautot. Cette disposition et la diminution du nombre de moulins diminueront encore l’impact sur le paysage, ce qui devrait faciliter l’acceptation de ce projet par les autorités. Ces quatre éoliennes afficheront 180 m de haut et un diamètre de rotor de 132 m maximum. L’étude d’incidences sera rapidement réalisée puisque le bureau désigné pourra réactualiser et s’appuyer sur les précédentes analyses réalisées pour les projets précédents qui portaient sur huit et six éoliennes."

Les deux promoteurs espèrent ainsi obtenir, à la mi-2023, une réponse favorable à leur demande de permis pour quatre éoliennes.Mais ils devront encore compter avec d’éventuels recours qui pourraient entraver l’avancement du dossier. À moins qu’entre-temps, le Conseil d’État ne rende son arrêt concernant le parc refusé de six éoliennes…