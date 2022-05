À Froidchapelle, triez, c'est pas compliqué !

Comme les années précédentes, la Commune de Froidchapelle a voulu prendre une part active à l’action de grand nettoyage mise sur pied par BeWapp. Objectif : conscientiser les générations actuelles et futures à la malpropreté ambiante de manière à faire changer les comportements de façon durable. Un but qui tient à cœur des élèves de l’école communale du Crochet et, plus spécifiquement, des petits de la classe de Mme Isabelle. Ce jeudi, ils se sont mis en tête de ramasser même le plus petit déchet abandonné dans l’environnement immédiat de l’école. Une opération qui s’est déroulée dans la bonne humeur et qui, on l’espère, incitera ces tout jeunes citoyens à respecter leur environnement, aujourd’hui bien sûr mais aussi demain.