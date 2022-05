Un vent nouveau souffle sur Jamiolle

Location et activités

Dès le début, de nombreuses activités ont été organisées au départ de la maison de village comme le concours de cartes, la chasse aux œufs, le carnaval, l’opération Wallonie plus propre, sans oublier la gestion des locations de cette salle. Une page Facebook a même été créée pour partager toutes ces infos et ces manifestations. Mais depuis quelque temps, la motivation semblait s’estomper quelque peu. Outre le repair-café, qui est le seul du genre sur le territoire de l’entité de Philippeville, la page ne semble plus ne diffuser que les informations relatives à une autre ASBL du village qui accueille des enfants en stage.

Un nouveau départ

Fin 2020, un groupe d’habitants s’est réuni pour répondre au Projet Citoyen Participatif, proposé par la Commune de Philippeville dans le cadre de la Semaine de l’Arbre (Embellissement, végétalisation, biodiversité). Et ils ont été bien inspirés puisque leur projet a été retenu. " Nous avons repéré quatre endroits publics, à savoir le cimetière, la cabine électrique, la rue de la Machine, la chapelle et la rue des Barrages , explique Nicole Beaumont. Avec l’accord du Collège et de la Région Wallonne, nous avons planté en février des haies de hêtres et d’arbustes fruitiers tels que des framboisiers, des groseilliers, ainsi que des pommiers sauvages ".

Ces opérations de préparation du terrain et de plantation ont été l’occasion pour les Jamiollais de retrouver avec un plaisir non dissimulé ces instants de convivialités presque oubliés, et par la même occasion d’embellir leur village.

Ce groupe de citoyens a encore des projets en tête: espace avec des tables de pique-nique, piste de pétanque, barbecue collectif ainsi qu’un espace récréatif et de fitness.

Une nouvelle page Facebook

À l’initiative de Nicole Beaumont, une page Facebook à vocation d’informations générales aux habitants du village a été ouverte : «Échos de Jamiolle».

Sur cette page, les Djamiolîs pourront trouver et partager la petite histoire et la vie de leur village.