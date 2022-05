Il y a quelques jours, Jean-Yves Staquet, professeur d’horticulture à l’athénée de Doische, est tombé nez à nez avec des lamas et autres dromadaires dans la parcelle que son école exploite près du terrain de football. Les animaux se délectaient tranquillement des plantations réalisées par les élèves, reprenant des forces en vue de la prochaine représentation du cirque implanté juste à côté.

"Il y avait 4-5 dromadaires, 4-5 chameaux, 4 lamas, 1 bœuf Watussi, un buffle et des poneys, a-t-il dénombré. Les propriétaires du cirque ont ouvert notre clôture pour les faire paître sur notre terrain. Tout est clôturé mais nous laissons l’accès ouvert pour les gens qui viennent prendre les relevés météo. Il y a une station de la centrale de Chooz au milieu du pré."

Une vingtaine de gros animaux, ça fait irrémédiablement des dégâts. "Nous avons une culture de 500-600 sapins de Noël. Une bonne centaine d’entre eux a été couchée ou mangée en partie. Il y a pas mal de plants à remplacer. Ils ont en outre mangé l’écorce d’une dizaine d’arbres fruitiers. Ils sont foutus aussi, de même que plusieurs autres arbres."

Le préjudice est dès lors sérieux et difficile à chiffrer: "On vend nos sapins à 7-8 € chaque année, au profit de l’école. Les fruitiers, on les remplacera par des jeunes arbres alors que ceux qui ont été abîmés avaient 15 ans…"

Au-delà du préjudice, l’attitude des propriétaires du cirque interpelle: " L’an dernier, lors de son passage, les animaux avaient été attachés à la clôture. Ils l’avaient abîmée mais nous n’avions rien dit en pensant qu’avec le Covid, les cirques étaient en difficulté. Mais cette année, c’est carrément la clôture qui a été ouverte, alors qu’il suffisait de se renseigner auprès de la Commune, qui sait très bien que le terrain est à nous."

Pour l’enseignant, c’est surtout un préjudice moral qui est à déplorer: "Il s’agit du travail des élèves. Nous perdons des plantations effectuées sur plusieurs années." L’horticulture est la section phare de l’athénée de Doische. Une quarantaine de jeunes y est inscrite, de la 3eà la 7eannée.

Le cirque, lui, a déjà levé le camp vers d’autres contrées. À la police, désormais, de retrouver sa trace.