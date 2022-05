Trois Somzéens vont rouler 200 km pour Médecins du monde

Lors d’une soirée festive, Joris a témoigné à ses voisins Thierry Dekein et Rudy Jassogne de son intérêt pour cet événement et c’est ainsi qu’ils se sont lancé le défi de constituer une équipe pour y participer cette année. "Le "Doc’Riders, c’est une épreuve cycliste de 200 km qui démarre dans le centre de Marche-en-Famenne pour y revenir 24h plus tard. L’objectif n’est pas d’arriver le premier mais de revenir tous les trois au point de départ dans les 24h, expliquent les trois voisins de Somzée. Nous allons effectuer le circuit avec des VTT et il y a des check-points plus ou moins tous les 25 km, non seulement pour pointer notre passage mais aussi pour nous reposer, réparer éventuellement nos vélos et avoir des contacts avec l’équipe d’assistance qui va nous suivre tout au long du parcours", poursuivent-ils.

Du départ à Marche-en-Famenne, le samedi 17 septembre à 14h, le parcours se dirigera vers Hotton, Durbuy, Somme-Leuze, Havelange, Ciney, Rochefort, Nassogne avant de regagner la capitale de la Famenne pour le dimanche 18 à 14h au plus tard. Autant dire que le parcours est vallonné, boisé et qu’il n’est pas question de se présenter à cette épreuve comme des cyclotouristes du dimanche. Thierry, Rudy et Joris s’entraînent donc de manière intensive en participant, entre autres, à des parcours VTT organisés à travers l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Objectif financier

Pour pouvoir s’inscrire à cette épreuve philanthropique, chaque équipe doit récolter au minimum 1500 €. L’équipe de Somzée, qui a pris comme nom "La Grande Vadrouille roule pour Médecins du monde", s’est lancée comme défi d’en récolter 2022 €. "Nous sommes donc toujours à la recherche de sponsors et de personnes généreuses qui souhaitent parrainer notre challenge à hauteur d’un euro du kilomètre", poursuivent les membres de l’équipe.

Depuis le début de l’année, ils ont déjà effectué une vente de lasagnes qui a très bien fonctionné. Entre leurs entraînements, ils comptent organiser d’autres activités.