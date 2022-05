Thudinie: des réunions annoncées pour la RN 54

Ce lundi, le député gerpinnois Julien Matagne (Les Engagés) a interrogé le ministre Écolo Philippe Henry, en charge des Infrastructures et de la Mobilité, au sujet de la réalisation de la RN 54, ce tronçon routier manquant entre Erquelinnes et Lobbes. On connaît la position d’Écolo qui ne souhaite plus créer de nouvelles voiries et dit « stop au béton ». La Déclaration Politique Régionale (DPR) prévoit d’ailleurs de limiter les nouvelles voiries à quelques exceptions près. La RN 54 n’en fait pas partie.