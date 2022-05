Un plan de bataille pour l'emploi dans l'entité de Gerpinnes

– Accroître les synergies entre le CPAS, le Forem, l’ALE et l’ONEM . "Le RIS est un accident de la vie. Il ne doit pas être obtenu jusqu’à la pension, explique-t-elle. On doit offrir aux gens l’opportunité de redevenir indépendantes et de retrouver une dignité." Un exemple?Les offres d’emploi devraient être communiquées à l’ALE, de façon systématique, pour faciliter les mises à l’emploi durables.

– Engager un agent d’insertion socioprofessionnelle au CPAS , pour un accompagnement individualisé des bénéficiaires. Il proposera un suivi post-article 60, aidera à la rédaction des CV, de lettres de motivations et de démarches diverses. "Parfois, des sanctions du chômage interviennent après de simples négligences ou des petites bêtises. On arrive vite dans des zones de non-recours. Je n’aime pas l’inertie. Je ne conçois pas que des gens ne réagissent pas, surtout quand on voit que de nombreux secteurs sont en pénurie comme l’horeca, la construction ou encore les auto-écoles. Je ne pense pas qu’il soit si difficile de trouver un emploi de nos jours."

– Organiser des séances d’information sur le rôle du Forem, de l’ONEM, des syndicats et sur les droits et obligations des sans-emploi. "Aider les gens, pour moi, c’est les aider à être autonomes, sauf exception pour des raisons médicales, et encore…"

– Permettre une remise au travail durable via l’ALE , qui peut être un outil pour mesurer l’aptitude à revenir dans le marché de l’emploi.

– Créer une plateforme sur les réseaux sociaux , pour croiser les offres et les demandes d’emploi dans la Commune.

Au 1er avril, il y avait 53 offres d’emploi et 481 demandeurs d’emploi sur l’entité de Gerpinnes.