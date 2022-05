Stupéfiants et armes à Philippeville: deux fois 30 mois

À ces 30 mois s’ajoutent une amende de 8000 € et 30000 € de confiscation. Son véhicule a également été saisi.

L’affaire a été mise à jour à cause d’un appel donné à la police dans le cadre d’une scène de coups et blessures à un tiers, à son domicile. Lors de la perquisition en octobre 2021, les forces de l’ordre ont retrouvé 144 gr de cannabis, une balance avec des traces de cocaïne et 4700€ en petites coupures dont il tentait de se débarrasser par la fenêtre.

Déjà condamné à 30 mois avec sursis probatoire, pour vente entre 2017 et 2019, l’homme aurait remis le couvert entre juillet 2019 et octobre 2021. Ce qu’il a toujours nié. Selon lui, il aurait seulement recommencé à la perte de son emploi, soit en janvier 2021 jusqu’en octobre, date de la descente de police.

Le 2edossier, pour lequel le détenu est également poursuivi, concerne la détention d’armes acquises au Grand-Duché de Luxembourg pour être revendues à Couvin et Philippeville. Ce que l’homme a aussi nié. Pour lui, les photos des armes retrouvées sur son GSM étaient des propositions d’achat ou des captures d’écran. Néanmoins, une personne, également inquiétée dans cette affaire, a mis à mal ses affirmations.

Un trou dans sa voiture

De fait, un soir de juillet, alors que cet homme avait reconduit l’habitant de Philippeville à son domicile, il lui a donné 15 € et un 357 Magnum en guise de dédommagement. Ne sachant pas que l’arme était chargée, le conducteur a tiré dans sa voiture, trouant par la même occasion le toit. Une vidéo a d’ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. Ce qui lui a valu d’être facilement identifié. Pour sa part, il a été condamné à 120 heures de peine de travail qui, à défaut d’être réalisée dans l’année, seront commuées en 12 mois de prison.