Philippeville: la tournée du patron pour un client ivre

Le patron le reconnaît lui-même. Avec cet homme-là, on n’a jamais eu de problème. C’est bien simple, ils allaient même de temps en temps prendre un pot ensemble. Néanmoins, ce soir-là, le client avait un peu forcé sur la bouteille. "Je lui ai demandé de sortir. Il a refusé. Ma compagne l’a conduit manu militari jusqu’à la porte. Une fois dehors, il a mis son poing dans une vitre." Le patron sort, bouscule le client, puis le frappe au visage. L’homme tombe.

Le patron est formel. "Il était agressif, très énervé. C’est de la légitime défense." Ce n’est qu’un peu plus tard qu’un autre client constate que l’homme est toujours à terre, en train de perdre du sang. Les secours et la police sont appelés sur place. L’affaire fait l’objet d’un réquisitoire de non-lieu. Néanmoins, la victime s’est constituée partie civile.

Une expertise

Son conseil explique qu’il ne s’agit pas d’un cas de légitime défense. "L’insistance dont à fait preuve mon client pour rentrer dans le café n’est pas une agression grave. Il n’y a pas eu non plus de provocation". Le patron aurait eu " une réaction disproportionnée" . La partie civile réclame 1500 € (à titre provisionnel) et une expertise.

Une version qui ne convainc pas la substitute Noémie Blaise. Pour le parquet, dans cette soirée où on a beaucoup bu, la victime a agi de manière inappropriée et a été mise à la porte. C’est le gérant, le patron. À lui de maintenir le cap de son établissement. De plus, il n’a pas d’antécédents. Elle ne s’oppose pas à la légitime défense et si le tribunal ne la suit pas, elle requiert une peine de travail. Même discours du côté de la défense, assurée par MeDelvallée.

À ses yeux, le client a fait montre d’une agressivité évidente. Il sollicite l’acquittement et, à titre subsidiaire, la suspension simple du prononcé. Quant à la partie civile, il y a – de l’avis de la défense – partage des responsabilités. Jugement le 7 juin.