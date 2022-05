Là, l’Association intercommunale générations Thiérache va construire une maison de repos de 87 lits, entre le bâtiment administratif du CPAS et les résidences-service ouvertes en septembre 2000 par la même AIGT.

Ce projet estimé à 18 millions est subventionné à 7,214 millions par la Région wallonne, et soutenu par Wallonie Santé, une filiale de la Sogepa, à travers une garantie d’emprunt.

En deux ans de travaux, cette structure offrira des places d’accueil pour des longs séjours dont 15 places "cantous" réservées à des personnes souffrant de démence. L’intercommunale pourrait s’adapter à des besoins spécifiques éventuels, en ouvrant par exemple certaines chambres à des courts séjours ou à des résidents plus jeunes souffrant de certaines pathologies qui nécessitent un accompagnement.

11 résidences-service disponibles

Ce bâtiment poussera le long d’un premier bloc inauguré il y a un an et demi mais qui ne récolte pas le succès attendu: celui des résidences-service.

Là, seize appartements ont été construits pour des seniors jouissant encore d’une certaine autonomie. Équipé d’une petite cuisine, chaque logement peut offrir une vie avec un accompagnement qui se régule à la carte. Leurs occupants peuvent bénéficier de la livraison de repas (via le Chalons à Chimay ou via un traiteur privé). Ils peuvent inviter de la famille, sortir en promenade, avoir une vie active, tout en bénéficiant d’une présence 24 h/24 en cas de besoin, dans un bâtiment sécurisé et adapté aux seniors.

L’arrondissement de Philippeville est en déficit d’offre de logements de ce type mais pourtant, seuls trois appartements ont été loués sur les 14 disponibles, deux étant réservés à l’AIGT et au Plan de cohésion sociale de Couvin. Pourquoi si peu de succès? "Parce qu’il y a eu le Covid, d’abord, nous explique Jean-Marc Poullain, directeur général de l’intercommunale. Ensuite parce qu’il n’y a pas encore de maison de repos attenante, ce qui permettrait d’accroître l’offre de services aux résidents."

Ce manque devrait donc être rapidement comblé par la construction de cette deuxième structure, dès le 15 mai.

"En attendant la mise en service de cette maison de repos, le comité de gestion de l’intercommunale a décidé de réduire le prix de 950 à 650 euros par mois, ce qui est vraiment un prix planché" , argumente Francis Saulmont, qui représente la Ville de Couvin dans l’intercommunale.

Avec Vincent Rouwez, directeur du site, ils détaillent les services compris dans ce loyer:

– L’occupation du logement (50 m2 comprenant un séjour, une cuisine équipée, une chambre et une salle de bains accessible PMR, interphonie et système d’appel ). Une cave individuelle indépendante se situe au même niveau que l’appartement.

– L’usage des parties communes (salle polyvalente avec TV et accès internet ) y compris un ascenseur.

– L’évacuation des déchets.

– Le chauffage des communs et l’utilisation de tout équipement sanitaire collectif.

– L’utilisation de la lessiveuse et du séchoir à l’exception des produits de lavage.

– L’assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation.

– Un concierge présent sur place.

– L’entretien des locaux communs et des vitres.

– Le chauffage.

Ils nous font visiter un appartement témoin avec vue sur les campagnes environnantes.

Une fois la maison de repos construite, d’autres services pourront être proposés comme des soins, un restaurant et sans doute des animations.

Ce pôle médico-social de Champagnat devrait permettre la création de 60 emplois allant du nursing aux soins infirmiers en passant par des postes d’aides soignants, de techniciens de surface ou d’administratifs. "Nous prenons soin, en outre, de nous fournir au maximum auprès de fournisseurs locaux, ce qui crée des retombées indirectes en sus" , explique Jean-Marc Poullain.