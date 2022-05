Donstiennes: une extension et 100 emplois supplémentaires chez Quality Assistance

Laboratoire de recherche pharmaceutique travaillant en sous-traitance pour de nombreuses firmes, Quality Assistance joue un rôle clé dans le développement et la mise sur le marché de nouveaux médicaments issus des biotechnologies, de la chimie de synthèse, des ARN messagers, des nanomédicaments, des vaccins et des thérapies cellulaire et génique.

Toujours plus de collaborateurs

"Pour faire court et être concrets, nous recevons des échantillons de nos clients et nous les analysons en vue d’évaluer leur innocuité, leur stabilité, leur efficacité et leur qualité", explique Julie Jia, la responsable communication. "Ces analyses sont primordiales pour la phase d’enregistrement des médicaments par les autorités. Nous travaillons aussi bien pour des firmes pharmaceutiques du Top 50 que pour de petites sociétés qui ne disposent pas de nos capacités d’analyses.Le fait de centraliser nos activités sur un site unique, ici à Donstiennes, constitue également un gain de temps et d’efficacité pour notre clientèle."

Dans ce milieu, Quality Assistance a fait ses preuves, ne cessant de grandir et d’investir au fil du temps. En 1992, un premier bâtiment de 1200 m² est sorti de terre à Donstiennes, pour accueillir onze collaborateurs. Puis trois phases importantes de développement se sont succédé: 3200 m² en 2002 pour 60 collaborateurs; 5200 m² en 2008 pour 97 collaborateurs et acquisition de six hectares adjacents au bâtiment actuel sur la période 2016-2018.

Leader européen

Autre preuve de sa bonne santé, l’entreprise thudinienne cumule les années record avec une croissance annuelle moyenne sur les 5 dernières années de 12% et clôture 2021 en comptabilisant 27,2 millions d’euros de chiffre d’affaires dont 75% réalisés à l’export.

Et la société, déjà leader européen en sciences analytiques, annonce aujourd’hui une étape supplémentaire (et de taille!) dans son développement.D’ici la fin 2024, elle va construire 6000 m2de locaux supplémentaires dans un nouveau bâtiment et créer 100 emplois supplémentaires hautement qualifiés. Nom du projet: "Mitose", en référence à la duplication de l’ADN.

Pour Philippe Draux, le fondateur de Quality Assistance, cette extension permettra d’ "augmenter les capacités afin de répondre aux besoins concrets et croissants du secteur pharmaceutique, en termes d’expertise et d’accompagnement".

Un investissement de 20 millions

"Avec un budget total de 20 millions d’€, nous n’investissons pas seulement dans un bâtiment mais résolument dans notre proposition de valeur et notre engagement pour la santé publique", insiste-t-il dans un communiqué.

Pour sa part, Nathalie Draux, directrice générale, ajoute: "Nous quittons définitivement le statut de PME pour rejoindre les grandes entreprises européennes de services. Ce projet d’agrandissement nous permettra de passer de 230 collaborateurs aujourd’hui à une capacité totale de 350 talents et de dédier 3000 m² à la formation, au développement des compétences métiers et relationnelles et au bien-être de notre équipe."

Avec ces investissements conséquents à Donstiennes, Quality Assistance démontre une nouvelle fois son attachement à la Thudinie. Une région qui ne pourra que bénéficier des retombées économiques générées par cette société pharmaceutique de pointe et reconnue mondialement. Cette année déjà, la société va recruter 20 personnes.