Vaccination anti-Covid en pharmacie à Walcourt et Mommignies

En Entre-Sambre-et-Meuse, deux établissements participent à cette expérience, à savoir la pharmacie Multipharma à Walcourt et la Pharma SPRL à Momignies. Concrètement, cela signifie que durant cette période, tous les citoyens wallons, âgés de 12 ans et plus, pourront se faire vacciner contre le Covid-19 dans une des officines désignées. Cette nouvelle possibilité de vaccination pour la population viendra compléter la vaccination, toujours possible, dans les 9 centres ouverts en Wallonie ou via les cabinets des médecins généralistes. Afin de lancer ce nouveau processus, les pharmaciens impliqués ont reçu une formation complète relative aux procédures de vaccination contre le Covid-19 notamment concernant la vérification des conditions d’éligibilité des personnes à la vaccination, la conservation, la préparation, l’administration des vaccins ou encore la surveillance post-injection des effets indésirables. Les 26 officines pilotes ont également réalisé les ajustements nécessaires pour recevoir les patients dans des conditions optimales pour la vaccination. Le pharmacien aura également la responsabilité d’enregistrer la vaccination, afin qu’un certificat de vaccination puisse être établi pour le patient.

En parallèle de ce lancement, un projet pilote visant à mettre en place de nouvelles procédures simplifiées de vaccination chez les médecins généralistes sera prochainement déployé. Afin de bénéficier de conditions optimales, la vaccination en pharmacie s’effectuera sur rendez-vous dans une des 26 pharmacies participantes. La liste des officines, ainsi que les modalités pratiques de prise de rendez-vous sont disponibles sur le site www.jemevaccine.be ou via le numéro d’appel gratuit 0800/45.019. Le vaccin utilisé sera un vaccin à ARN messager de Pfizer.