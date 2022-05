Le cercle de généalogie accueille les membres de l’Antenne Parkinson

Le Cercle de Généalogie de Chimay, Thiérache et Alentours a rencontré les membres de l’Antenne Parkinson de Chimay, et ce, à la demande de leur président, Jean Verhoeven. Après une présentation des activités du Cercle de Généalogie par Guy Ballant. Chacun s’est lancé à la recherche de ses ancêtres avec le concours des membres du CGCTA dans une ambiance conviviale. Cette rencontre qui en appellera certainement d’autres afin que chacun puisse avoir la possibilité de se constituer son arbre généalogique. Pour rappel, le Cercle de Généalogie dispose du site www.chimaygenealogie.be qui permet notamment aux descendants des expatriés du monde entier de contribuer à leurs recherches généalogiques. Aujourd’hui c’est une cinquantaine de passionnés de généalogie qui se retrouvent le 3er samedi de chaque mois, de 14 à 17 h, dans la Maison du village à Salles. La banque de données du cercle est assez exceptionnelle avec des dizaines de milliers de pièces d’état civil, registres paroissiaux et de population ou de listes électorales et 50 000 faire-part de décès belges et français. Par ailleurs, des correspondants réguliers proposent des généalogies de familles communément répandues dans la région. Enfin, la bibliothèque est composée de divers travaux de recherches liées à la généalogie ou à l’histoire locale, de rapports et de fascicules divers liés aux familles de la région. Le tout étant consultable sur place. JPDT