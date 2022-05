Athénée de Beaumont: l'école numérique sera une réalité en septembre

" Il s’agit d’une action différente de celle menée lors des confinements. Le Fonds de solidarité avait permis de prêter des PC pour pallier aux problèmes sociaux et de décrochage scolaire , explique Xavier Daiche, comptable de l’Athénée Simone Veil mais aussi informaticien de formation, qui coordonne l’équipement numérique de l’établissement. Ce projet-ci vise à mettre en place une pédagogie adaptée intégrant le numérique, à sensibiliser aussi les étudiants aux réseaux, à l’internet, et de les préparer au mieux pour la suite de leurs études. Et puis, avoir tous le même outil gomme les différences ". Pour mettre en place ce projet, l’athénée a participé au programme lancé par la Fédération Wallonie Bruxelles Enseignement, qui soutient ce virage numérique dans une cinquantaine d’écoles secondaires. Cela s’insère dans les actions mises en place depuis quelques années à Beaumont, avec l’installation de la fibre optique et d’un réseau internet pour tous sur tout le site de l’athénée, des séances d’éducation aux médias et l’utilisation de tableau numérique interactif en classe. Il s’agit, au-delà de l’aspect matériel, de mettre en œuvre une autre façon d’enseigner, plus participative et coopérative, plaçant l’élève et ses besoins au cœur de l’action éducative.

Ces évolutions pourront être vues et testées lors des prochaines portes ouvertes organisées à l’école le 21 mai prochain de 10h à 18h.