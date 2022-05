Trois jours de fête autour de saint Fiacre à Tarcienne

Cette édition 2022 a été marquée par quelques particularités et changements. "Mercredi dernier, je me suis inquiété de ne pas voir les forains arriver sur la place communale mais nous ne savons pas vraiment pourquoi ils ne sont pas venus", nous explique le 1eradjudant Dimitri Loisse. Finalement, seule une friterie s’est déplacée pour le week-end. "Suite au passage des places du Lundi de Pâques, je suis heureux d’être secondé par mon cousin Carl Dombret qui a accepté de prendre le poste de second adjudant", poursuit-il. "J’ai marché durant 35 ans au sein de la saperie et j’ai accepté de prendre cette place pour seconder mon cousin Dimitri", justifie Carl Dombret dont le grand-père Nestor Demaret a occupé ce poste durant un demi-siècle! La relève est donc assurée par des jeunes qui tiennent à la pérennité de la tradition et du folklore. Cette année, on notera également l’absence de major à cheval. "C’est une place qui devient difficile à remplir dans de plus en plus de compagnie. Elle demande de pouvoir monter à cheval, de s’occuper de sa monture, de la préparer, sans compter le coût", observe Christine Poulin (PS), bourgmestre en charge du Folklore. Pour le reste, les temps forts du week-end ont été respecté avec le passage au quartier du Lumsonry et au cimetière militaire samedi. Dimanche, les musiciens de l’harmonie royale Saint-Michel de Gerpinnes sont venus renforcer la compagnie locale depuis la messe matinale jusqu’au bataillon carré du soir. Entre-temps, la procession s’est déroulée durant la matinée et la visite au cimetière, et au quartier du Try des Marais l’après-midi. Ce lundi, les festivités se poursuivront jusque bien tard dans la soirée, à Tarcienne. L’ambiance sera plus décontractée et les marcheurs profiteront de la joie de se retrouver après deux années de privation due à la crise sanitaire. La prochaine marche dans l’entité aura déjà lieu dimanche prochain, 8 mai. Il s’agira de la Sainte-Remfroid, à Pry-lez-Walcourt.