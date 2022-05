12 Ukrainiens accueillis par 5 familles à Gerpinnes

Une communication en ce sens est lancée sur le site internet et les réseaux sociaux de la commune. Le retour est immédiat avec une trentaine de personnes prêtes à accueillir des réfugiés de guerre. "Nous avons alors collecté un maximum d’informations sur ces personnes: parlent-elles l’ukrainien ou l’anglais? Quelles sont leurs capacités d’accueil? Pour combien de temps? Nous avons également nommé un agent communal, Alain Scutenelle, comme coordinateur. Toutes ces informations ont été transmises sur la plateforme de Fédasil" , détaille le mayeur.

Ce jeudi 28 avril en fin d’après-midi, Philippe Busine a été contacté par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. "On m’a demandé de mobiliser nos familles d’accueil pour le lendemain. Vendredi, on a recontacté les familles mais une avait un mariage dans le nord de la France, une autre partait en vacances, etc. Un dialogue a été entamé avec les citoyens disponibles pour organiser au mieux l’accueil des réfugiés" , informe le bourgmestre.

Présence de deux traducteurs

Vendredi en début d’après-midi, le mayeur apprend que 16 Ukrainien. ne.s rejoignent la cité rolendienne. Un car, parti de la capitale, a d’abord rallié la ville de Thuin avant de passer par la commune gerpinnoise où les réfugiés ont été accueillis par les autorités locales. Grâce une carte de leur pays, ces derniers ont précisé la région dont ils avaient fui les bombardements; à savoir les villes de Kharkiv, d’Odessa ou encore de Kherson.

Deux traducteurs étaient présents pour nouer les premiers contacts entre les Ukrainien. ne.s et leurs familles d’accueil autour de boissons revigorantes et de sandwichs. Finalement cinq familles gerpinnoises ont accueilli 12 réfugiés; à savoir une grand-mère (62 ans) avec sa fille (33 ans) venue elle-même avec son fils âgé de 14 ans, une mère de 22 ans avec deux enfants de 4 ans et 2 ans, une mère de 42 ans avec sa fille de 19 ans, une mère de 39 ans avec sa fille de 15 ans ainsi qu’une mère de 39 ans avec sa fille de 12 ans.

À leur arrivée sur le territoire gerpinnois, un couple a été surpris d’être hébergé dans une famille d’accueil. "Il y a sans doute eu un malentendu à leur départ de Bruxelles. Ce couple a deux enfants en bas âge et il ne souhaitait pas déranger. Nous avons donc contacté en urgence le centre Fédasil de Florennes pour les héberger durant le week-end. Une solution d’hébergement à Loverval, où la famille sera seule, leur sera proposée ce lundi" , conclut Philippe Busine.