Supracommunalité: à quel bassin Momignies doit-elle se vouer?

"Les structures supracommunales participent à des initiatives de développement portées par des acteurs de terrain et visant une économie circulaire par des logiques de mutualisation, de dynamique territorialisée dans le cadre d’un développement durable et harmonieux ", peut-on lire sur le site du ministre des pouvoirs locaux, Christophe Collignon. Le ministre ajoute: "Si la notion de supracommunalité n’est pas nouvelle, sa définition reste encore à préciser. Pour ce faire, nous devons nous atteler à mieux définir ce concept. Et cela passera par cette phase test ". Aussi, les supracommunalités sont souvent des initiatives spontanées, auxquelles les communes sont invitées à se joindre, conscientes de l’intérêt d’en être mais sans maîtriser l’impact de ses choix pour le futur. La région n’impose pas aux communes d’opérer un seul choix, situation peu confortable pour les élus momigniens, sollicités par deux bassins de vie différents.